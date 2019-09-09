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09 Вересень 2019, Київ 12:14
Новини | Суспільство

«Спасибі, синку, що витримав»: мати Сенцова приїхала до Києва з Криму – ЗМІ

Людмила Сенцова

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Мати звільненого з російського ув’язнення українського режисера Олега Сенцова Людмила приїхала 8 вересня з анексованого Криму до Києва, щоб побачитися з сином, повідомляє канал ATR.

Журналісти запитали в жінки, що вона скаже синові при зустрічі.

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«Скажу: дякую, синку, що все витримав, що я тебе бачу і ти все-таки в мене живий. Все, мені більше нічого не треба», – відповіла вона.

Разом із Людмилою Сенцовою приїхав син звільненого режисера 14-річний Владислав. Він розповів, що одразу впізнав батька, коли побачив трансляцію його повернення з аеропорту.

«Я тата одразу впізнав, вчора (7 вересня – ред.) по телевізору, з моєю сестрою Аліною Сенцовою. Він тиснув руку Зеленському – президенту України», – згадує він.

Про те, що сім’я Сенцова (мати, син і дружина) їде з Криму до Києва, 8 вересня повідомив власник каналу ATR Ленур Іслямов.

7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та Росією. Літак із 35 колишніми українськими політв’язнями та військовополоненими приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

Олега Сенцова в аеропорту зустріли донька Аліна та двоюрідна сестра Наталія Каплан.

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Сенцов дав перший коментар після прильоту та поговорив з мамою – відео

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