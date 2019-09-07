Нідерланди сказали, що думають про передачу Цемаха Росії

Нідерланди сказали, що думають про передачу до Росії в рамках обміну утримуваними з Україною Володимира Цемаха, колишнього бойовика угруповання «ДНР» і чільного з затриманих наразі осіб, причетних до операції збиття 2014 року над окупованою частиною Донбасу авіалайнера рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній», унаслідок чого загинули 298 людей.

Як заявив у листі до парламенту Нідерландів міністр закордонних справ країни Стеф Блок, він глибоко шкодує з приводу рішення Києва.

Як мовиться в листі, що його цитує Агентство «Франс-прес», уряд Нідерландів контактував із українською стороною «кілька разів і на найвищому рівні» в намаганні відвернути передачу Цемаха Росії.

Міністр додав, що перед передачею до Росії Цемаха змогли допитати.

Тепер, заявив Блок, уряд Нідерландів звертає увагу, що Росія мала б співпрацювати з розслідуванням у справі MH17.

Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило, що Цемаха передали до Росії.

Росія на цей час іще не публікувала офіційно списку тих, кого їй передала Україна.

Президент України Володимир Зеленський теж підтвердив, що Володимир Цемах є серед переданих Росії.

Він при цьому запевнив, що того перед тим допитали.

А голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що відсутність колишнього бойовика у списках на обмін означала б зрив переговорів із Росією про такий обмін.

Раніше в Україні повідомили, а в Нідерландах підтвердили, що міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка в Нідерландах розслідує збиття літака, спеціально просила не передавати Цемаха Росії, бо хотіла допитати його як «особу, що становить особливий інтерес» для слідства.

У JIT також повідомляли, що передача Цемаха Росії не зупинить слідства.

У міжнародній громадській розслідувальній групі Bellingcat повідомляли, що вже якийсь час знали про ультимативну вимогу віддати Цемаха з боку Росії – яку й підозрюють в організації збиття літака. Але там теж вважають, що доказів цієї причетності вже достатньо і без Цемаха, і його ймовірна присутність на суді в цій справі тільки дещо підвищила б видиму легітимність судового процесу.

Крім того, сказав розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев, ультиматум Росії щодо видачі саме Цемаха сам по собі буде «вагомим доказом» причетності колишнього бойовика до збиття літака.

Володимир Цемах у час тих подій був командиром незаконного підрозділу протиповітряної оборони в угрупованні «ДНР». Пізніше в телевізійному інтерв’ю для російського націоналістичного ютуб-каналу він розповідав свої спогади про те, як збили літак і як він у той час «витягував того пацана» і «ховав цей …» – останнє слово перекрите звуковим сигналом, але з руху губ випливає, що, найімовірніше, то був «Бук» – установка зенітно-ракетного комплексу, що, за даними слідства, прибула з військової частини з Росії, ракетою з якої був збитий літак і яку потім знову таємно повернули до Росії. При цьому, за даними перехоплення телефонних розмов чільних бойовиків того часу, відомо, що один із членів екіпажу «Бука» під час повернення установки відстав і загубився на якийсь час – цього епізоду може стосуватися згадка про «того пацана».

Росія, всупереч численним доказам, продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака.