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09 Вересень 2019, Київ 19:51
Новини | Політика

Стало відоме ім’я солдата, який втратив ногу під час вивезення Цемаха. Фото

Дмитро Гержан – крайній зліва, поруч із ним Олександр Колодяжний, загиблий під час операції із виведення Цемаха

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Боєць, який дістав поранення під час операції з вивезення з ОРДЛО Володимира Цемаха, – солдат 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ, 47-річний житель Києва Дмитро Гержан із позивним «Тритон». Про це повідомляє проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Операцію, в ході якої загинув сержант 74 орб Олександр Колодяжний з позивним «Кол», розвідник пригадує стримано: каже, саме Колодяжний напередодні розповів йому, що в районі Донецька вони спільно зі спецслужбами будуть забирати «подарунок», яким, власне, і виявився Цемах.

«Ми йшли за визначеним маршрутом, але натрапили на мінне поле. Саша йшов першим, хоча й прощупував все щупами, але все одно «зірвав» ПМН (протипіхотну міну – ред.). Я побіг, щоб допомогти йому, і сам підірвався. Одразу після поранення я знаходився у свідомості – пам’ятаю навіть, як побачив свою відірвану стопу. Мене евакуювали у Курахове, Сашу – теж. Він був важкий, але якийсь час також був при свідомості», – розповідає боєць.

/**/ /**/ /**/ Перші хвилини на рідній землі. 7 вересня 2019 року. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль»
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Дмитро Гержан каже, що не вважає себе героєм, хоча на війну пішов добровольцем ще у 2014 році.

«У мобілізації, – каже він, – мені тоді відмовили – у військоматі сказали, що загубили мою особисту справу. Але це не зупинило мене – я одразу ж пішов добровольцем у 5-й батальйон ДУК ПС».

У добровольчому підрозділі військовий пройшов багато найгарячіших точок війни, а контракт з 74-м орб солдат підписав майже рік тому. Зараз «Тритон» проходить реабілітацію: вже має протез і звикає до нової металевої ноги. Інтерв'ю з ним читайте незабаром на сайті Радіо Свобода.

/**/ /**/ /**/ Володимир Цемах, зенітник підконтрольного Росії угруповання «ДНР», якого у червні було вивезено з окупованої території. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке просив Україну не видавати Цемаха Росії як потенційно найвагомішого свідка у справі МН17
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