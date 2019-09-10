Радіо Свобода Daily: Як визволяли українських моряків? Інтерв’ю із адвокатом Миколою Полозовим

«З наперсточниками не можна грати». Адвокат Микола Полозов ‒ про справу захоплених українських моряків

Російські військові 25 листопада 2018 року таранили, обстріляли й захопили біля берегів Криму три плавзасоби ВМС України ‒ катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», ‒ які прямували з Одеси до Маріуполя. Разом із кораблями були захоплені 24 члени екіпажів. Російські суди в Криму заарештували їх, звинувативши в «незаконному перетині кордону». Потім українських військових перевезли до московського СІЗО «Лефортово», де вони провели близько дев’яти місяців. У суботу 7 вересня 2019 року захоплені моряки повернулися в Україну під час російсько-українського обміну.

Крим.Реалії поспілкувалися з координатором групи адвокатів у справі захоплених моряків Миколою Полозовим. Це перше інтерв’ю з ним після повернення українських військових на батьківщину.

Хто більше виграв від обміну – Україна чи Росія? Оцінки західних експертів

Хто більше виграв від обміну – Україна чи Росія? Чи є обмін ознакою готовності Росії провести переговори або завершити конфлікт на Донбасі? Що це все означає для президента Володимира Зеленського? Яким буде вплив на переговори в нормандському форматі? Аналітичний веб-бюлетень Атлантичної ради (США) Ukraine Alert опитав провідних західних експертів з питань України. Читайте їхні оцінки тут.

Чверть мільярда доларів для України: чому Трамп «заморозив» військову допомогу і чи є шанс її відновити

Президент США Дональд Трамп своїм рішенням припинив військову допомогу Україні. Ту саму, завдяки якій Київ отримав у тому числі і «джавеліни». Цього року мова йде про чверть мільярда доларів із американського бюджету.

Чи є шанси відновити програму? Чи встигла Україна отримати хоч щось до її припинення? І які причини раптового «заморожування» військової допомоги? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Гривня штурмує річний максимум щодо долара

Українська гривня вкотре наближається до свого багаторічного максимуму на торгах українського міжбанківського валютного ринку і за довідковим курсом Національного банку України.

Регулятор опівдні встановив орієнтир на рівні 25 гривень 4 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 9 вересня.

На міжбанку котирування склали станом на 12:00 25 гривень 3–5 копійок за долар, вказує сайт «Мінфін». «На торгах по долару зростає обсяг пропозиції на фоні стриманого попиту», – відзначать експерти.

«Укрзалізниця» хоче відмовитись від «традиційних підсклянників»

«Укрзалізниця» розглядає можливість перейти на паперові склянки у потягах, написав у фейсбуці керівник підприємства Євген Кравцов.

«Замість традиційних підсклянників обговорюємо такий варіант. Що скажете?» – запитав він і додав фото нового брендованого посуду.

У липні у ЗМІ з’явилася інформація про закупівлю «Укрзалізницею» 231 набору з підсклянника, склянки, ложки та упаковки. За результатами тендеру, вартість закупівлі склала 468 тисяч гривень.

Королева Єлизавета ІІ схвалила закон, який блокує Brexit без угоди

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила законопроект, покликаний не допустити виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня без угоди.

Минулого тижня документ підтримала переважна більшість депутатів від опозиції, а також понад 20 депутатів Консервативної партії.

Закон передбачає, що якщо до 19 жовтня Британія не укладе з ЄС угоду про Brexit, прем’єр Боріс Джонсон буде зобов’язаний попросити Євросоюз про чергове перенесення його дати – з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.

«Іловайськ-2014. Батальйон «Донбас»: думки глядачів про фільм розділилися

Все частіше український кінематограф порушує важливі для суспільства теми – тлумачення історії, анексію Криму і війну на Донбасі. Не стала винятком і стрічка «Іловайськ-2014. Батальйон «Донбас», яка розповідає про трагічні події влітку 2014 року під Іловайськом і розстріл українських підрозділів росіянами в «Іловайському котлі».

Радіо Свобода зібрало коментарі дописувачів у соціальних мережах, які вже подивились фільм і поділились своїми враженнями. Обіцяємо в цьому матеріалі не давати спойлери.

Підтримуйте українське мистецтво!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.