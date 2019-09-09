Зеленський не потребує участі Медведчука в переговорах із Росією – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський не потребує участі депутата Верховної Ради з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в будь-яких контактах із Росією. Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню «Українська правда», оприлюдненому 9 вересня.

«Я не знаю про якісь спроби (президента Росії Володимира Путіна – ред.), знаю позицію нашого президента. Він заявляв багато разів про те, що ніяких залучень пана Медведчука в жодні процеси він не передбачає. І тому я можу сказати, що ніякої участі пан Медведчук не брав, ніколи ми з ним не зустрічалися, не розмовляли. Вважаю, що всі його вояжі в Росію – це його особистий піар», – сказав помічник Зеленського.

Раніше заяву аналогічного змісту щодо Медведчука зроби голова СБУ Іван Баканов. «Усі його поїздки до Росії були його особистою піар-ініціативою», – сказав очільник спецслужби.

7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

Віктор Медведчук, який є також кумом президента Росії Володимира Путіна, останнім часом багато разів їздив до Росії і зустрічався там із російським керівником, про ці зустрічі широко повідомляла російська преса, а також проросійські засоби інформації в Україні. За тими повідомленнями, одними з головних тем «переговорів» Медведчука з Путіним та іншими російськими посадовцями були обмін утримуваними, а також газові питання. При цьому Медведчук не обіймає в Україні ніяких офіційних державних посад.

Свого часу, за влади президента Петра Порошенка, Віктор Медведчук дійсно був офіційно залучений до переговорів про обміни утримуваними на Донбасі як проросійський діяч, прийнятний і для російських керівників, і для ватажків підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними. Але ще на початку 2018 року Порошенко позбавив Медведчука цієї функції, й відтоді його офіційна участь у таких переговорах була припинена.