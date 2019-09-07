Баканов: усі поїздки Медведчука до Росії – його особиста піар-ініціатива

Голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук не був залучений до процесу обміну утримуваних громадян між Україною і Росією, і в Росію він їздив самостійно, стверджує голова Служби безпеки України Іван Баканов.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи 7 вересня на запитання про те, чи був залучений Медведчук до переговорного процесу щодо обміну, Баканов сказав: «Ні, всі його поїздки в Росію були його особистою піар-ініціативою».

Раніше 7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

Віктор Медведчук, який є також кумом президента Росії Володимира Путіна, останнім часом багато разів їздив до Росії і зустрічався там із російським керівником, про ці зустрічі широко повідомляла російська преса, а також проросійські засоби інформації в Україні. За тими повідомленнями, одними з головних тем «переговорів» Медведчука з Путіним та іншими російськими посадовцями були обмін утримуваними, а також газові питання. При цьому Медведчук не обіймає в Україні ніяких офіційних державних посад.

Свого часу, за влади президента Петра Порошенка, Віктор Медведчук дійсно був офіційно залучений до переговорів про обміни утримуваними на Донбасі як проросійський діяч, прийнятний і для російських керівників, і для ватажків підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними. Але ще на початку 2018 року Порошенко позбавив Медведчука цієї функції, й відтоді його офіційна участь у таких переговорах була припинена.