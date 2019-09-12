Зеленський: питання з виділенням житла звільненим морякам в Одесі вже вирішене

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що питання з виділенням житла в Одесі звільненим із російського полону морякам вже вирішене. Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський сказав про це 12 вересня під час зустрічі з моряками і членами їхніх родин.

Зустріч відбулася у «неформальній атмосфері» на парковому подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.

Зеленський заявив, що операція з повернення українців із Росії була надскладною, до процесу було залучено багато людей і органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.

«Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей», – зауважив глава держави.

24 військові моряки повернулися в Україну 7 вересня у рамках обміну між Україною і Росією.