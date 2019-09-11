Омбудсмен: моряки та колишні політв’язні отримають ID-паспорти

Колишні військовополонені українські моряки та інші звільнені з російського ув’язнення українці отримають ID-паспорти, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки та політв’язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території Росії або якщо є потреба в їх оновленні», – написала Денісова.

Вона додала, що Державна міграційна служба організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де лікуються звільнені українці.

7 вересня у межах обміну до України повернулися 35 утримуваних Росією українців. У Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.