Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 у підозрювані – євродепутат

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані, повідомила депутат Європарламенту з Нідерландів Каті Пірі в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Спершу Міжнародна слідча група сприймала його як свідка. А нідерландський прокурор написав у листі, що, виходячи з нової інформації, яка з'явилася цього літа, тепер його розглядають як одного з підозрюваних», – заявила Пірі.

Вона вважає обмін утримуваними особами між Україною та Росією нерівноцінним.

«З міжнародної точки зору, Україна також має зобов'язання забезпечити співпрацю усіма можливими способами для того, аби знайти відповідальних за збиття MH17. Передавши Росії одного з підозрюваних, Україна не дотрималася цієї обіцянки», – сказала Пірі.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Це – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.