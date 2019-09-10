«Я в неоплатному боргу перед Путіним». Донька Цемаха приїхала до Москви

Донька екс-бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах приїхала у Москву. Про це родичка фігуранта справи про збиття МН17 написала на своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакте». Судячи зі світлин, що їх опублікувала жінка, в столицю Росії вона приїхала автобусом із Донецька.

«А ви спите? А ми вже під великим стольним градом нашої великої батьківщини! Москва, до тебе рукою подати. Займається світанок, сто років не зустрічала світанок. Та й у столиці буду вперше у здоровому глузді! Гарного дня вам! Відмінного настрою та легкого початку робочого тижня!» – написала донька Цемаха.

Попри чисельні припущення українських коментаторів, що Володимира Цемаха, якого називають головним свідком у справі про збиття МН17, ймовірно, одразу ж ліквідують у Москві, у день, коли його перевезли в Росію, дочка екс-бойовика повідомила, що з батьком усе нормально, і його вже розмістили.

«…нагодували, вже спілкувався і зі мною, і з мамою! Всього, звісно, телефоном не розповісти! Головне, що живий, здоровий і вільний!» – написала Марія Левченко-Цемах.

У цьому ж повідомленні донька Цемаха додала, що перебуває у неоплатному боргу перед російським президентом Володимиром Путіним.

«Сказати «дякую» уряду РФ і «нашому» президенту Володимиру Володимировичу Путіну – це нічого не сказати! Я у неоплатному боргу!» – наголосила жінка.

Дружина Володимира Цемаха, 58-річна Ірина, не така активна у соцмережах, як донька. Судячи з її профайлу у ВКонтакте, вона, як й інші члени родини, підтримує російські гібридні сили. У 2015 році жінка, чиє дівоче прізвище Баранова, опублікувала на своїй сторінці фото з прапорцями угруповання «ДНР».

Володимир Цемах був перевезений у Росію в ході обміну бранцями між Києвом та Москвою 7 вересня. Оскільки Цемаха називають головним свідком у справі про збиття МН17, коли загинули 298 осіб, у медіа неодноразово публікували припущення про те, що екс-бойовика ліквідують, щойно він опиниться на території Росії.

Під час спецоперації з вивезення Цемаха з ОРДЛО один український розвідник загинув, ще один втратив ногу.