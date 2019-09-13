Собака із захопленого біля берегів Криму буксира «Яни Капу» повернеться до екіпажу

Собака Джессі з українського військового буксира «Яни Капу», захопленого ФСБ Росії біля берегів Криму 25 листопада 2018 року, повернеться до моряків, як тільки екіпаж отримає судно, розповів батько українського військового моряка Сергія Чуліби Роман Чуліба в коментарі агентству «Укрінформ».

«Звичайно, заберуть. Їм поки нікуди забирати, немає корабля», – зауважив Роман Чуліба.

За його словами, Джессі почувається добре і подружилася з котами.

«Поки ми з роботи прийдемо, може «скосити», вирвати квіти, які ми з дому виносимо на вулицю... Шкоду робить, звичайно. Як тільки повертаюся додому, то мені руки-ноги облизує, цілує. Вона – найбільша, командує у дворі», – розповів батько Сергія Чуліби.

Собаку Джессі, яка перебувала на буксирі «Яни Капу» під час захоплення українських кораблів ФСБ Росії в листопаді 2018 року, у липні віддали родині українського моряка Сергія Чуліби. Зараз вона перебуває в Херсонській області.

У листопаді 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків та кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українці. Серед них були українські моряки.