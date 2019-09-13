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13 Вересень 2019, Київ 20:08
Новини | Події

Кремль: Росія та Україна поки не обговорювали долю затриманих біля Керченської протоки кораблів

Затримані українські кораблі в анексованому Росією Криму, 25 листопада 2018 року

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Росія та Україна поки не обговорювали долю затриманих біля Керченської протоки кораблів, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Не готовий зараз обговорювати цю тему. Судячи з усього, у межах тих контактів, які є між Москвою та Києвом, це питання повинно бути підняте, і коли воно буде підняте, воно буде розглянуте», – сказав Пєсков у відповідь на питання про умови, на яких Росія готова повернути ці кораблі.

У листопаді 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків та кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українці. Серед них були українські моряки.

Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео
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Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео

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