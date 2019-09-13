Кремль: Росія та Україна поки не обговорювали долю затриманих біля Керченської протоки кораблів

Росія та Україна поки не обговорювали долю затриманих біля Керченської протоки кораблів, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Не готовий зараз обговорювати цю тему. Судячи з усього, у межах тих контактів, які є між Москвою та Києвом, це питання повинно бути підняте, і коли воно буде підняте, воно буде розглянуте», – сказав Пєсков у відповідь на питання про умови, на яких Росія готова повернути ці кораблі.

У листопаді 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків та кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українці. Серед них були українські моряки.