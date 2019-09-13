Омбудсмен зустрілася з адвокатами ув’язнених у Росії кримських татар

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 13 вересня, зустрілася з адвокатами ув’язнених кримських татар, утримуваних в Росії. Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у фейсбуці.

«Тільки що закінчилася робоча зустріч з групою адвокатів, що здійснюють захист ув’язнених кримських татар, які перебувають на території Російської Федерації. Обговорили низку важливих питань, що стосуються, в першу чергу, необхідність вирішення гуманітарних питань забезпечення наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною чи іншою допомогою», – йдеться в повідомленні.

Як уточнила Денісова, на основі наданої адвокатами інформації, незабаром буде визначений список осіб, яким необхідне термінове медичне втручання незалежних лікарів.

«Також у рамках зустрічі підняли питання моєї присутності на судах і представників дипломатичного корпусу і міжнародних організацій, щоб тримати хід судових засідань під наглядом і не допускати порушення прав і свобод наших громадян. Спільна робота зі звільнення всіх громадян України, які перебувають в ув’язненні на території Росії, триває. У нас єдина мета – робити все можливе для повернення всіх громадян України на Батьківщину», – додала український омбудсмен.

Денісова раніше повідомила про те, що в російському ув’язненні залишається 113 українців, з них 89 – кримські татари.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, у результаті якого до Києва повернулися 35 українців.

Після цього президент України Володимир Зеленський сказав проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, що звільнення кримськотатарських активістів з російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну утримуваними особами.