У Дніпрі активісти розставили 86 капканів на підтримку «бранців Кремля»

У Дніпрі, на Європейській площі в центрі міста, активісти розставили 86 капканів. Як повідомила Радіо Свобода одна з організаторів акції, представниця центру прав людини «Зміна» Ірина Іванченко, вони символізують 86 громадян України, які незаконно ув’язнені в тюрмах Росії та Криму. Акцію ініціювало кілька громадських організацій та правозахисних центрів.

Крім капканів, у центрі міста встановили інформаційний стенд з іменами політичних в’язнів, громадян України.

«Ми дуже радіємо, що нещодавно відбувся обмін 35 на 35. Раніше ми створили 121 капкан, зараз – 86. І ми маємо далі продовжувати роботу, аби наші люди повертались додому», – зазначила Іванченко.

За словами координаторів акції, вони хочуть привернути увагу громадськості до проблеми бранців. Друга мета – підтримка самих українських в’язнів: на Європейській площі упродовж дня кожен охочий може підписати листівку для ув’язнених, а також написати їм листа.

Після закінчення всеукраїнської акції їх відправлять адресатам.

Також організатори закликають приєднуватись до акції волонтерів, а також робити грошові пожертви на рахунок, які підуть на адвокацію та інші потреби ув’язнених.

Акція стартувала 13 серпня в Одесі. Організатори акції – Українська гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, Об’єднання родичів в’язнів Кремля, кампанія #SaveOlegSentsov, Кримська правозахисна група, Крим-SOS та інші.

У Росії утримують ще 113 громадян України, 89 із них – це представники кримськотатарського народу, повідомила вранці 10 вересня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, внаслідок якого до Києва повернулися 24 полонених українських моряків і 11 політв’язнів, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів із російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.