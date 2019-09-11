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11 Вересень 2019, Київ 13:07
Новини | Політика

Росія порушує права громадян в окупованому Криму – Україна в ЄСПЛ

Зала Європейського суду з прав людини, де розглядається справа «Україна проти Росії» щодо обвинувачення до російської сторони у порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму

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На слуханнях справи «Україна проти Росії» в ЄСПЛ Україна вказала, що Росія в Криму порушує права українських громадян на українській землі, яку вона протиправно окупувала. Як повідомляє «Укрінформ», на цьому наголосив 11 вересня в Страсбурзі заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

«Це здійснила зовнішня сила, яка нелегально окупує суверенну територію упродовж п’яти років», – заявив представник уряду України.

Ліщина наголосив, що українське керівництво робить усе можливе заради захисту своїх громадян на окупованій Росією українській території.

Заступник міністра юстиції відзначив, що українці в окупованому Криму піддаються репресіями за політичними мотивами. Серед найбільш уразливих груп у Криму – етнічні українці, кримські татари, незалежні журналісти та релігійні діячі.

Український урядовець також відзначив, що РФ у Криму у контексті порушення прав людини, обмежує й громадянські та політичні права громадян.

«Росія навмисно проводить кампанію із політичного переслідування, метою чого є знищення будь-якого супротиву», – сказав Ліщина.

Уповноважений України у ЄСПЛ також нагадав учасникам процесу, що ООН та інші міжнародні організації засудили нелегальну окупацію Криму Росією.

/**/ /**/ /**/ Слухання стосуються справи за заявою України від 13 березня 2014 року
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