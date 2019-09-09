ЄС не визнає місцеві вибори, проведені Росією в окупованому Криму – заява

Європейський союз не визнає проведення місцевих виборів 8 вересня в окупованому Росією Криму. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ЄС.

«Місцеві та регіональні вибори відбулися 8 вересня в Російській Федерації та на Кримському півострові. Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Тому Європейський союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто, хто обраний на Кримському півострові і претендує на «представлення» населення Криму та Севастополя, не буде визнаний представниками цих територій, які є українськими», – ідеться в повідомленні.

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8 вересня на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь у цих «виборах».

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.