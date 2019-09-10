Прокуратура АРК заявляє про розкриття вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова

Прокуратура АР Крим повідомила про розкриття вбивства в ході російської анексії Криму кримськотатарського активіста Решата Аметова. Про це 10 вересня повідомила пресслужба відомства.

«Під час проведення досудового розслідування було отримано достатньо доказів, які свідчать про те, що викрадення Решата Аметова було здійснено двома учасниками не передбаченого Конституцією і законами України збройного формування під назвою «Самооборона Криму». Викрадення Аметова учасниками «Самооборони Криму» здійснювалося під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Росії С., який проходив військову службу в 76-й повітряно-десантній дивізії і в 728-му окремому батальйоні зв’язку Збройних сил Росії. Військовий пенсіонер», – йдеться в повідомленні.

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За версією прокуратури, після здійснення вказаного злочину підозрюваний залишив Крим, брав участь у бойових діях у складі угруповання «ДНР» і в квітні 2014 року здійснив аналогічний злочин, пов’язаний з організацією викрадення трьох офіцерів спецпідрозділу Служби безпеки України «Альфа».

Як повідомили у МВС, 22 серпня трьом особам, імена яких не називають, повідомили про підозру за статтями «участь в діяльності не передбаченого законом збройного формування» і «незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки».

Підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

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Решат Аметов став першим цивільним, якого викрали під час мирного протесту проти анексії Росією Криму на початку березня 2014 року. За два тижні його знайшли мертвим, зі слідами тортур. На момент викрадення йому було 39 років, у нього залишилося троє дітей.

У 2017 році п’ятий президент України Петро Порошенко присвоїв вбитому навесні 2014 року кримчанину звання Героя України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини в своїй доповіді називає факт вбивства кримчанина Решата Аметова як страту без належного судового розгляду.