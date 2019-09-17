Прокуратура АРК передала в суд справу про держзраду проти голови кримського виборчкому

Прокуратура АРК, за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування, направила в суд обвинувальний акт стосовно голови підконтрольного Росії виборчкому анексованого Криму.

«Чиновника» звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади)», – йдеться у повідомленні відомства.

Прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов зазначив, що «ні Україна, ні міжнародна спільнота не визнають спроби легітимізувати окупацію півострова, в тому числі шляхом проведення фейкових «виборів» на території півострова».

«Особи, які, порушуючи українське законодавство, активно сприяють Росії у спробі анексувати півострів, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності», – додав прокурор АРК.

За інформацією відомства, під час розслідування кримінального провадження «отримані незаперечні докази того, що з березня 2014 року і до сьогодні обвинувачений надає допомогу в забезпеченні режиму окупації Криму».

Зокрема, в прокуратурі вказують на те, що голова кримського виборчкому в березні 2014 року організовував проведення на півострові невизнаного світом референдуму, на підставі якого Росія анексувала Крим.

«Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років», – додали у прокуратурі АРК.

У відомстві не називають імені обвинуваченого. З відкритих джерел відомо, що посаду голови виборчкому Криму як у 2014 році, так і зараз обіймає Михайло Малишев. Його коментарів щодо передачі справи до суду немає.

Раніше прокуратура АРК повідомила про підозру у зраді російському голові виборчкому Криму Михайлу Малишеву. Його оголосили в розшук.

8 вересня російська влада провела в анексованому Криму і Севастополі вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад. В Україні, США, ЄС і низці країн світу не визнають законність проведення Росією виборів на анексованому півострові.