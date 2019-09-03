Геращенко закликала Верховну Раду не визнавати результати російських виборів в окупованому Криму

Народний депутат України, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала Верховну Раду України не визнавати результати російських виборів в Криму. Про це вона заявила під час виступу в українському парламенті 3 вересня.

«Проведення окупантами незаконних місцевих виборів 8 вересня в Криму є неприпустимим, і «Європейська Солідарність» закликає парламент не визнавати їх результати. Є одна тема, яка об’єднує всі частини цього залу – повернення Криму і Донбасу, і тут не може бути двох позицій. І від «Європейської Солідарності» і, я думаю, від усього парламенту ми можемо заявити, що Україна ніколи не визнає результатів цих виборів», – заявила парламентарій.

Вона підкреслила, що відновлення територіальної цілісності України є головним пріоритетом державної політики.

«І ми вимагаємо від Росії негайно повернути Крим і Донбас, і будемо боротися за деокупацію. Щоб повернути Крим і Донбас, нам потрібна єдність всередині країни і дві складові: сильна економіка і сильна демократія», – наголосила Геращенко.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».