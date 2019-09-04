Прокуратура АРК оголосила в розшук голову виборчкому анексованого Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила в розшук голову виборчкому анексованого Росією Криму. Також, за інформацією відомства, йому вже повідомили про підозру у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України.

«Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим і дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови «виборчої комісії», який ухиляється від кримінальної відповідальності. Таким чином суд дав згоду на притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності (in absentia), тобто за його фактичної відсутності», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що оголошений у розшук голова виборчкому ще 16 березня 2014 року забезпечив проведення «референдуму» на території півострова.

Згідно з інформацією на сайті російського виборчкому Криму, його нинішнім головою є Михайло Малишев.

Раніше народний депутат України, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала Верховну Раду України не визнавати результати так званих виборів, які Росія запланувала у Криму.

Російська влада планує провести в анексованому Криму і Севастополі вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад 8 вересня 2019 року. В Україні, США, ЄС і низці країн світу не визнають законність проведення Росією виборів на анексованому півострові.