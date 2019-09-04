«Це не вплине на вибори»: голова виборчкому анексованого Криму про оголошення в розшук

Голова підконтрольної Кремлю виборчої комісії анексованого Криму Михайло Малишев заявив, що оголошення його в розшук на материковій Україні прокуратурою АРК ніяк не позначиться на так званих виборах, які Росія запланувала на півострові, повідомляє російське інформагентство «РИА Крым».

«Це вони, мабуть, збудилися через майбутні вибори 8 вересня. Ось мене і згадали. Ця вигадана прокуратура виправдовує необхідність власного існування подібними кроками. Мене це не хвилює, не тривожить, і ніяк не позначиться на моїй роботі. Вибори 8 вересня буде проведено», – цитує ЗМІ Малишева.

За його словами, повідомляє «РИА Крым», він не проти спілкування зі слідчими з материкової України.

«Я б із задоволенням хотів би побачити цих слідчих, які клопотали про мій розшук. Хотів би, щоб вони приїхали до Сімферополя, я знайшов би час, і ми обговорили б усі питання, які у них виникли через обвинувачення проти мене. Це було б об'єктивно і правильно. У мене ж просто немає часу до них їхати, та й небажано туди їхати», – цитує інформресурс Малишева.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила в розшук голову підконтрольного Кремлю виборчкому Криму. За інформацією відомства, йому вже повідомлено про підозру у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. У відомстві не уточнили ім'я підозрюваного.

Раніше народний депутат України, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала Верховну Раду України не визнавати результати російських виборів у Криму.

Російська влада планує провести в Криму і Севастополі вибори депутатів кримського парламенту та місцевих рад 8 вересня 2019 року. В Україні, США, ЄС і низці країн світу не визнають законність проведення Росією виборів на анексованому півострові.