У містах України протестують через погодження «формули Штайнмаєра» щодо Донбасу – огляд

Вже другий день поспіль тривають протести, які почалися 1 жовтня після заяв влади України про погодження так званої «формули Штайнмаєра». Виходити на вулиці закликають політичні партії та громадські організації. Загальне гасло мітингарів: «Ні капітуляції!». Основні вимоги: не надавати особливого статусу для окупованих територій, не відводити українських військ від лінії розмежування, а також заборона виборів у цих регіонах.

Другого жовтня активісти почали збиратися наприкінці дня в центральних районах українських міст. Серед ініціаторів акцій – партія «Демократична сокира» та громадська організація «Справа громад», яка називає одним зі своїх пріоритетів «збереження напрямку, темпу і результатів ключових реформ, започаткованих (п’ятим – ред.) президентом України Петром Порошенком».

Читайте також: «Формула Штайнмаєра» і критика на адресу Зеленського. Заяви партій та оцінка ризиків експертами​

Інформацію про акції в різних містах поширював також громадсько-політичний рух «Межа».

Вимоги у мітингарів в різних містах схожі: відмова від погодження «формули Штайнмаєра».

Київ

Активісти зібралися на майдані Незалежності – ще вдень готовність взяти участь акції на фейсбуці висловили понад 700 людей. Акції анонсували зокрема партія «Демократична сокира» та громадська організація «Справа громад».

Акція була призначена на 19-у годину вечора, але, як повідомив в ефірі програми Радіо Свобода «Ньюзрум» кореспондент Андрій Дубчак, ще за півгодини до її початку на Майдані зібралося близько ста людей.

Один із учасників, киянин на ім’я Володимир, розповів Радіо Свобода про свою мотивацію.

«Непокоїть перспектива того, що в складі України з’явиться щось таке, невідомо що. Головне, що перемови, всі ці підписання в такій таємничій атмосфері відбуваються, невідомо, хто що підписав, що далі буде. Мені це не подобається», – пояснив він.

Серед вимог мітингарів: Київ не повинен відводити свої війська з позицій на Донбасі, а вибори на окупованих територіях повинні відбутися тільки після того, як Україна відновить контроль над ділянками їхнього кордону з Росією.

Пізніше учасники мітингу вирушили до будівлі Офісу президента на Банковій. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, кількість учасників зрештою зросла до кількох тисяч людей.

Львів

У Львові понад 300 учасників акції зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Люди тримали в руках плакати з написами: «Не зрадь країну!», «Кучму геть», «Зе-президент зливає країну», «Вибори після контролю кордону України», «Ні виведенню військ».

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, акція відбулась за ініціативи Комітету Майдану Львівщини, який відновив свою діяльність.

Раніше 2 жовтня депутати Львівської обласної ради ухвалили заяву про недопущення капітуляції України в російсько-українській війні. У заяві мовиться, що так звана «формула Штайнмаєра» є «неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні».

Читайте також: Львівська облрада заявила про неприпустимість капітуляції України​

Харків

Збори в Харкові почалися біля волонтерського намету «Все для перемоги» в центрі міста. Ця акція почалася раніше за інші – о 17-й вечора.

За оцінками одного з учасників акції Назара Чорношличника, до початку мітингу біля волонтерського намету зібралося близько 500 людей.

Кореспондентка Радіо Свобода Марія Уманська повідомила в ефірі програми «Ньюзрум», на акцію прийшло щонайменше 300 людей, серед них – представники праворадикальних організацій, громадські активісти та представники політичних рухів.

«Пікетувальники формулюють свої вимоги так: скасувати «формулу Штайнмаєра», не допустити надання особливого статусу Донбасу і проводити вибори на тимчасово окупованих територіях лише за умови повної деокупації. Сьогоднішню акцію учасники вже називають безстроковою і кажуть, що готові хоч щодня виходити на мітинги аж до виконання їхніх вимог», – повідомила вона.

Маріуполь

Рух «Межа» оприлюднив вимоги громади міста Маріуполя, яке на початку війни у 2014 році протягом двох місяців перебувало під контролем бойовиків російських гібридних сил.

Перелік загалом співпадає з тим, який висувають на решті акцій протесту, хоча окремим пунктом вказана вимога заздалегідь оприлюднювати тексти домовленостей, які Київ збирається підписувати на прийдешній зустрічі в «нормандському форматі».

Маріупольці зібралися біля Драматичного театру міста. У своїх виступах учасники протесту вимагали від президента Володимира Зеленського відмовитися від відведення військ. Але звернення стосувалися не тільки президента.

Один із мітингарів, який представився як Сергій Штамбур, звернувся до тих маріупольців, які не прийшли на акцію протесту. Він зазначив, що в разі автономізації Донецької області Маріуполь може опинитися по інший бік лінії розмежування, адже входить до цієї області.

Я хотів би, аби мешканці Маріуполя задумалися, чи вони хочуть через «кордон» їхати по пенсії до Харкова, Києва, Львова

«У Маріуполя дуже великі шанси опинитися другорядним містом «недореспубліки». Причому мешканці Маріуполя будуть другорядними громадянами цієї «недореспубліки», тому що вони не проливали кров, не давали відсіч Російській Федерації. Я хотів би, аби мешканці Маріуполя задумалися, чи вони хочуть такого майбутнього своїм дітям, чи хочуть через «кордон» їхати по пенсії до Харкова, Києва, Львова. Я закликаю просто хоча б до здорового глузду, тому що тут дуже мало людей, на двох-трьох зупинках нижче зібралося більше людей, ніж тут», – сказав учасник події.

Дніпро

Мітингарі в Дніпрі пікетували будівлю Дніпровської обласної державної адміністрації.

Один з ініціаторів протесту – народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Андрій Денисенко – оприлюднив на сторінці події вимоги учасників до влади:

заборонити впровадження амністії для бойовиків збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР»

заборонити відведення українських військ від лінії розмежування

заборонити утворення недержавних воєнізованих формувань, зокрема «народних міліцій» на території окупованих регіонів

заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання Києвом повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону

вийти з Мінського формату та «ініціювати Будапештський формат перемовин»



Одеса

Учасники акції протесту в Одесі зібралися біля пам’ятника Дюку і рушили до місцевого управління Служби безпеки України. Присутній на мітингу представник одеської філії організації «Національний корпус» Сергій Варламов передав СБУ перелік вимог.

«Наші вимоги до нинішнього керівництва України: повернутися лицем до тієї частини суспільства, яке на своїх плечах винесло і несе досі весь тягар боротьби з окупантом. Це військові, ветерани, волонтери, просто небайдужі громадяни, патріоти України», – заявив один з учасників акції.​

Акції проходять також у низці інших міст: Сєвєродонецьку, Запоріжжі. Окрім того, що окремі активісти називають свій протест безстроковим, вже планується наступний мітинг – до Дня захисника України 14 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності на постійно.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Речниця оприлюднила текст, який у Мінську підписав Кучма

Україна зреклася своєї дорожньої карти «Мінська» – Порошенко щодо «формули Штайнмаєра»

Олексій Мінаков: Зеленському не треба намагатися повернути Крим і Донбас ціною капітуляції