Львівська облрада заявила про неприпустимість капітуляції України

На сесії Львівської обласної ради 2 жовтня депутати ухвалили заяву про недопущення капітуляції України в російсько-українській війні. За заяву проголосували одноголосно 66 присутніх депутатів.

У заяві мовиться, що так звана «формула Штайнмаєра» є неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні.

На думку депутатів Львівської облради, на окупованих територіях Донбасу остаточно закріпиться присутність представників окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні.

Львівські обранці закликали всі патріотичні сили, які представлені в парламенті, заблокувати нову редакцію закону України про особливий статус Донбасу та узаконити проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Львівські депутати готові провести виїзне засідання під стінами Верховної Ради і пропонують керівникам держави і провідним політичним силам організувати національний круглий стіл для вироблення спільної загальнодержавної стратегії на переговорах щодо російської агресії та долі тимчасово окупованих територій.

Також львівські обранці ухвалили заяву про недопущення відведення сил і засобів ЗСУ з Донбасу.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу можливі за повного контролю Києвом неконтрольованої частини кордону з Росією.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «нормандської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «главою МЗС ДНР».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має тільки розпочатися «в перший день після місцевих виборів», а завершитися тільки «після всеосяжного політичного врегулювання» і при тому «у консультаціях і за погодженням із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої Контактної групи».

Та при цьому перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.