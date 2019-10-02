Україна має «запобіжник» щодо «формули Штайнмаєра» – Арахамія

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українське суспільство має «великий запобіжник», і закон України, в який має бути імплементована так звана «формула Штайнмаєра», ще навіть не почав розроблятися. Про це Арахамія повідомив 2 жовтня за результатами засідання фракції «Слуга народу» за участю президента України Володимира Зеленського та його зустрічі з керівниками парламентських фракцій.

«Є великий запобіжник для всього суспільства – «формула Штайнмаєра», щоб там не було – це окремий закон і цей закон ще навіть не розробляється. В усіх буде час, якщо вони бачать якісь непорозуміння, – висловитись, вийти на вулицю, зробити протести. Буде час, зараз це просто не на часі», – вказав голова пропрезидентської фракції.

Верховна Рада із запізненням приблизно на годину розпочала 2 жовтня своє ранкове засідання. Після виступів представників парламентських фракцій голова Ради Дмитро Разумков оголосив, що на вимогу двох фракцій оголошується перерва. Парламент відновить роботу о 12:00, депутати проголосували за скасування звичної перерви, яка саме опівдні мала розпочатися.

Партія «Опозиційна платформа – За життя» привітала узгодження на переговорах у Мінську так званої «формули Штайнмаєра», назвавши це «великим кроком до миру і демонстрацією рішучості президента України Володимира Зеленського припинити кривавий конфлікт на Донбасі».

В угрупованні «ДНР» назвали підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу».

П’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що погодившись на так звану «формулу Штайнмаєра», Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінських угод.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.