В угрупованні «ДНР» назвали «дипломатичною перемогою» підписання «формули Штайнмаєра»

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомляють ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «главою МЗС ДНР».

«Нам все-таки вдалося переконати українську сторони узгодити формулу Штайнмаєра в тому вигляді, в якому вона була зафіксована на самітах «нормандської четвірки». Це можна назвати серйозною дипломатичною перемогою в переговорах на Мінському майданчику», – сказала Ніконорова.

За її словами, українські представники «виконали всі умови російської сторони для проведення саміту «нормандської четвірки», він може відбутися найближчим часом».

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «нормандської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.