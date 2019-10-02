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02 Жовтень 2019, Київ 07:00
Фотогалереї

Фоторепортаж: Перша реакція вулиці на рішення погодити текст «формули Штайнмаєра»

У центрі столиці України увечері 1 жовтня відбулися одразу дві вуличні акції, на яких присутні висловлювалися проти так званої «формули Штайнмаєра» й вимагали не продовжувати «капітуляцію». Спочатку праворадикальні і націоналістичні сили зібралися під стінами Офісу президента, де запалили фальшфаєри та тримали в руках великий транспарант із написом «Ні капітуляції!»

У той самий час на майдані Незалежності зібралося декілька сотень активістів, які з такими ж гаслами виступали проти ймовірних виборів в ОРДЛО, розведення сил та засобів і «капітуляції».

Раніше того дня представники України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі разом з іншими сторонами погодили в Мінську текст «формули Штайнмаєра». Про це на брифінгу повідомив і президент України Володимир Зеленський.​

Формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі, а після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності на постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.

Представники &laquo;Національних дружин&raquo; запалили фальшфаєри під стінами Офісу президента
1 Представники «Національних дружин» запалили фальшфаєри під стінами Офісу президента
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Їхні вимоги &ndash; припинити &laquo;капітуляцію&raquo;
3 Їхні вимоги – припинити «капітуляцію»
На акцію пришло близько сотні осіб
4 На акцію пришло близько сотні осіб
Серед них представники праворадикальних та націоналістичних організацій, зокрема: &laquo;Національного корпусу&raquo;, &laquo;Національних дружин&raquo;, ВО &laquo;Свобода&raquo;, ВО &laquo;Традиції і порядок&raquo;
5 Серед них представники праворадикальних та націоналістичних організацій, зокрема: «Національного корпусу», «Національних дружин», ВО «Свобода», ВО «Традиції і порядок»
Тим часом на майдані Незалежності проходила ще одна акція протесту, де зібралося кілька сотень людей
6 Тим часом на майдані Незалежності проходила ще одна акція протесту, де зібралося кілька сотень людей
Люди закликали відмовитися від так званої &laquo;формули Штайнмаєра&raquo;
7 Люди закликали відмовитися від так званої «формули Штайнмаєра»
Згодом до них долучилися представники праворадикалів, які прийшли з-під Банкової. Утім, це не усім присутнім сподобалося і виникла словесна перепалка. Згодом усе припинилося
8 Згодом до них долучилися представники праворадикалів, які прийшли з-під Банкової. Утім, це не усім присутнім сподобалося і виникла словесна перепалка. Згодом усе припинилося
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