Фоторепортаж: Перша реакція вулиці на рішення погодити текст «формули Штайнмаєра»

У центрі столиці України увечері 1 жовтня відбулися одразу дві вуличні акції, на яких присутні висловлювалися проти так званої «формули Штайнмаєра» й вимагали не продовжувати «капітуляцію». Спочатку праворадикальні і націоналістичні сили зібралися під стінами Офісу президента, де запалили фальшфаєри та тримали в руках великий транспарант із написом «Ні капітуляції!»У той самий час на майдані Незалежності зібралося декілька сотень активістів, які з такими ж гаслами виступали проти ймовірних виборів в ОРДЛО, розведення сил та засобів і «капітуляції».Раніше того дня представники України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі разом з іншими сторонами погодили в Мінську текст «формули Штайнмаєра». Про це на брифінгу повідомив і президент України Володимир Зеленський.​

Формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі, а після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності на постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.