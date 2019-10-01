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02 Жовтень 2019, Київ 01:00
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Праворадикали пікетували Офіс президента України з вимогою не продовжувати «капітуляцію» – відео

Праворадикали пікетували Офіс президента України з вимогою не продовжувати «капітуляцію» – відео
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Представники праворадикальних сил увечері 1 жовтня пікетували Офіс президента в Києві. Вони вимагали не підтримувати «формулу Штайнмаєра» і не продовжувати «капітуляцію». Як раніше повідомив президент України Володимир Зеленський, у Мінську Тристороння контактна група (ТГК) погодила текст так званої «формули Штайнмаєра». Нею передбачено, зокрема, запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України. Утім, повний погоджений текст наразі не оприлюднений.

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