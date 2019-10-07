Зеленський, Путін, «формула Штайнмаєра» і Донбас

Майдан – місце, де українці збираються, коли їх обурюють дії влади. І ось вперше це сталося при президенті Зеленському. Протестувальників на вулицю вивело для багатьох незрозуміле словосполучення – «формула Штайнмаєра». На що погодилася Україна в Мінську і чим це загрожує Києву? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Коли президент України Володимир Зеленський давав короткий брифінг в Офісі президента, новину про те, що Україна погодилася на так звану «формулу Штайнмаєра», вже на повну тиражували російські ЗМІ.

«Терміново! Україна підписала «формулу Штайнмайера», «страшний сон для всіх українських «порохоботів» став реальністю – підписали таки «формулу Штайнмаєра» – такими цитатами рясніли російські ефіри.

Україна погодилась на папері зафіксувати формулювання, яке до того не існувало

Україна повністю опинилася в російському інформаційному полі, зауважує директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда. Водночас в Українському інституті майбутнього кажуть: «Ніхто нікому нічого не пояснив, щось підписали, ніхто не знає що».

Тільки наступного дня оприлюднили офіційний документ, який в Мінську підписав Леонід Кучма. Представник України не ставив підпис на одному документі з ватажками російських гібридних сил – угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Згоду оформили у вигляді окремих листів спецпредставнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку.

«Україна погодилась на папері зафіксувати формулювання, яке до того не існувало. Якщо раніше «формула Штайнмаєра» – це було ефемерне, це були заяви і слова, то тепер ми бачимо, що відбулась суттєва зміна», – каже Євген Магда.

Що саме підписала Україна?

Що ж Україна схвалила в Мінську? Якщо коротко – особливий статус окуповані території Донбасу отримають в день місцевих виборів. Спочатку тимчасово, а потім на постійній основі – якщо демократичність процесу підтвердить ОБСЄ. Ключове – вибори проведуть згідно з Конституцією України та законом України.

«Це не капітуляція, оскільки ми нічого там не здали і ніхто нічого поки що не зробив», – каже експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Україна ще має розробити новий закон про особливий статус Донбасу. Саме в цей документ і імплементують «формулу Штайнмаєра».

«Не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції», – запевнив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

Немає і не буде ніколи ніякої капітуляції

А ще він додав – виборів під дулом автоматів не буде, а кордон повинен бути під контролем України. Але, незважаючи на заспокоєння президента, до Банкової все ж прийшли незадоволені підписанням «формули Штайнмаєра». Протест так і назвали – «Ні капітуляції».

Росія поставила Україну перед дилемою, де кожен крок буде неправильним



«Росія поставила Україну перед дилемою, де кожен крок буде неправильним. Тобто або запхати в Україну ОРДЛО з усім шлейфом пропагандистським, з усім шлейфом економічних проблем. А другий компонент – це розхитування ситуації всередині України», – зауважує директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда.

У Росії узгодження «формули Штайнмаєра» називають «серйозним успіхом», а ватажки угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР» поспішили заявити: контроль над кордоном Україна не отримає, та й дату виборів вони будуть визначати самі.

«Текст «формули Штайнмаєра» опублікований саме той, який був підписаний, і, звичайно ж, там не йдеться про кордон, там взагалі нічого не йдеться про російську армію і таке інше», – заявив ватажок угруповання «ДНР» в ефірі російського державного телебачення.

В цілому нічого нового в заявах про особливий статус Донбасу немає. Він прописаний ще в Мінських угодах. Щоправда, багато хто вважає їхнє виконання невигідним для України. Крім того, всі ці роки Київ відмовлявся говорити про політичну складову «Мінська» до припинення вогню, виведення «незаконних збройних формувань» і повернення контролю над кордоном з Росією.

«Я так розумію, що політичні спонсори Володимира Зеленського зацікавлені в пожвавленні економічних відносин з Росією, і це значною мірою збігається з логікою наших європейських партнерів – Німеччини і Франції», – припускає політолог Євген Магда.

«Важелів впливу на наших партнерів у нас немає – це треба розуміти і визнавати. Але у нас є можливості маневрувати, тобто сьогодні єдине, що може зробити Україна, щоб уникати якихось абсолютно неадекватних для себе сценаріїв – це, як казав класик, між крапельками. Намагатися якось «кружляти», затягувати процес де треба, де треба виписувати його якось туманно», – каже експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Зеленський проти всіх?

Коли демократи і республіканці протистоять один одному, існує небезпека, що Україна може стати жертвою цієї боротьби

Зустріч у «нормандському форматі» може пройти за формулою троє проти одного, де один – це Володимир Зеленський, зауважують аналітики. Раніше президент України говорив про залучення США до цих переговорів, але внутрішньополітичне протистояння там цьому явно не сприяє. А тут ще й відставка на тлі скандалу спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

«На жаль, Україні приділяється велика увага саме в контексті всієї цієї боротьби навколо імпічменту. І це не дуже добре для України, тому що країна потребує підтримки і президента Трампа, і Республіканської партії, і Демократичної партії. І зараз, коли демократи і республіканці протистоять один одному, існує небезпека того, що Україна може стати жертвою цієї боротьби», – каже колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру при «Атлантичній раді» США Джон Гербст.

На запитання «Донбас.Реалії» про «формулу Штайнмаєра» Джон Гербст сказав: поки незрозуміло, чим в підсумку обернеться вона для України. Відповідно до результатів останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг», 60 відсотків громадян України і зовсім не знають, що це словосполучення передбачає.

Дослідження також показує: 34% українців підтримують заморожування конфлікту, 23% пропонують дати Донбасу автономію, стільки ж хочуть повернути Донецьк і Луганськ військовим шляхом і 6% – за відділення цих територій від України.

Відсутність консенсусу в суспільстві і виразної публічної позиції влади в тому, що ж вибере Україна, в майбутньому може тільки посилити внутрішнє протистояння, кажуть фахівці, і відеозверненням зі словами «зрада скасовується» суспільство навряд чи вдасться заспокоїти.

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