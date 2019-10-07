Можливості та ризики від «формули Штайнмаєра». Її по-різному бачать у Києві та Москві – відео

Президент України Володимир Зеленський погодився на «формулу Штайнмаєра» задля мирного врегулювання на Донбасі. Але чи можливі наступні кроки, зокрема, і зустріч «Нормандської четвірки» – президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини, якщо Київ та Москва по-різному бачать кроки по імплементації Мінських домовленостей? Де пролягають «червоні лінії» для Зеленського, і чи зважає на це Путін? Це деталізує оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.