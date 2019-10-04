Радіо Свобода дізналося подробиці створення демілітаризованої зони на Донбасі

Проект Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» отримав з власних джерел один із варіантів розведення військ на Донбасі. За ним, «сірими» можуть стати Широкіне, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти.

Ми не знаємо, скільки таких варіантів розглядає зараз керівництво країни. Радіо Свобода публікує інформацію про цей проект, який несе високу суспільну важливість, адже його реалізація може напряму зачепити інтереси людей, які живуть поблизу лінії фронту. Хто гарантуватиме їхню безпеку? Як контролюватимуть нейтральність смуги? Чи розглядають такий план «великого розведення»? Ці питання ми поставили усім, хто задіяний в процес.

Богданівка та Золоте – ці дві точки офіційно заявлені українською владою як наступні місця розведеня сил і засобів між Україною та підконтрольними Росії бойовиками. Днями Міністерство оборони пояснило, як діятиме, якщо Росія і її угруповання здійснюватимуть там провокації або займуть звільнені Києвом позиції. Ще в одній точці – Стиниці Луганській – розведення вже відбулось, і сьогодні, 4 жовтня, там запустили тимчасовий міст. Події розвиваються дуже швидко.

Проте, за інформацією власних джерел Радіо Свобода, розведення планується у набагато більшому переліку населених пунтів. У розпорядженні проекту Радіо Донбас.Реалії опинився варінат карти розведення військ у Донецькій та Луганській областях, згідно з яким так звана «буферна» або «сіра» зона буде проходити по всій лінії фронту: на одних ділянках вона буде ширшою, на інших — простягатиметься в обидва боки всього на декілька кілометрів.

За словами джерела, карта є попередньою і може бути доповнена або змінена. За проектом карти, у демілітарізовану зону повністю увійдуть, зокрема, такі населені пункти: Широкіне, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне. Частково демілітарізованими будуть, зокрема, Талаківка, Бердянське, Старогнатівка та Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них).

Те, що цей варіант розглядається у владі, опосередковано підтверджують і слова міністра закордонних справ Вадима Пристайка у кулуарах саміту YES 14 вересня. Він заявив, зо Володимир Зеленський ініціює розведення сил і засобів на Донбасі по всій лінії розмежування: «Президент Зеленський звертається до всіх з ідеєю розвести (війська – ред.) вздовж усієї лінії. Усі 400 км», – сказав Пристайко. Зараз офіційно протяжність лінії розведення становить 3 кілометри.

Чому це важливо?

Жителі селищ, які можуть відійти у нічийну смугу або бути поділеними навпіл, є громадянами України. Останні роки вони проживали хоч і на передовій, але в зоні дії українського закону та розраховували на допомогу військових.

Смуга не може бути нічиєю, хтось має здійснювати контроль там. За словами компетентних співрозмовників у силових відомствах, це може бути поліція та Національна гвардія, оскільки вони не є військовими формуваннями та можуть мати право перебувати у демілітаризованій зоні.

Проте, досі – у сірій зоні «старого зразка» – українських правоохоронців не було, були лише випадки, коли там діяли диверсійсні групи російських найманців або коли українська армія вирішувала зайняти ці позиції. Тоді зробити це було можна, адже сірої зони не існувало в документах і територія була за «Мінськом» українською. Тепер, після домовленостей про розведення, межі відведення будуть чітко зафіксовані на папері і перетинати їх військовим – не можна.

У прес-службі поліції Донецької області пояснили, що всі питання, які стосуються діяльності у зоні воєнних дій, перебувають у віданні Штабу ООС. У штабі Операції об'єднаних сил поки що не мають інформації про управління демілітаризованою зоною, яку можуть озвучити для широкого загалу: у прес-центрі штабу пояснили, що наразі єдина структура, які має доступ до сірої зони, – українська сторона в Спільному центрі координації та контролю за припиненням вогню.

Прес-офіцер української сторони в СЦКК Анастасія Данчевська також відповіла, що на даному етапі не може прокоментувати порядок гарантування безпеки у новій демілітаризованій зоні, однак додала, що усе відбуватиметься «дзеркально» з іншою стороною.

Командуваня: Скільки буде ділянок розведення піля Золотого і Богданівки – вирішується

Заступник командувача Операції об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар на запитання, чи існує план розведення вздовж всієї лінії фронту, відповів: розглядати інші ділянки справді можуть, але – у майбутньому.

«По-перше, ми ще не завершили ті проекти, які були заявлені ще в 2016 році: Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. Після того, як буде верифіковано розведення сил і засобів на цих ділянках, я так розумію, що Мінська підгрупа, в тому числі із безпеки, якою я керую, може приступити до розгляду інших ділянок. Скільки їх буде, яким чином – це питання вирішується», – відповів Богдан Бондар.

Військовий вважає, що такого масштабного розведення не відбудеться, принаймні, до весни. Далі – це питання переговорів.

Як варіант – але все залежить від багатьох факторів – повернутися до цього питання можна буде ближче до весни



«Серйозним запобіжником щодо широкого можливого розведення є настання зимових умов. В зиму, коли складні погодні умови, неможливо займатися розмінуванням та очищенням території. У мене є певне розуміння того, що найближчим часом активних дій щодо можливого розведення сил і засобів поки не буде. Як варіант – але все залежить від багатьох факторів – повернутися до цього питання можна буде ближче до весни. Все буде залежати від загального стану не тільки військової складової, але і політичної складової», – каже заступник командувача ООС.

Користь від розведення військ у Міністерстві оборони та Генштабі пояснюють тим, що це унеможливить використання стрілецької зброї, а отже, озволить зберегти життя військовим та убезпечити мирне населення.

Хоча опоненти цього рішення кажуть про те, що у сірій зоні, навпаки, активізуються російські гібридні сили або їхні диверсійно-розвідувальні групи і це стане небезпечним і для держави, і для місцевих жителів, надто ж – тих, які відкрито підтримували українську сторону в конфлікті.

Фактично, це вже відбувається у Станиці Луганській, де у новій демілітаризованій зоні неодноразово фіксували перебування членів збройних угруповань, але Україна війська не повернула та продовжує ремонтувати переправу.