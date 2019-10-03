Зеленський: закон про особливий статус Донбасу напишемо разом з усім українським суспільством

Українська влада напише новий закон про особливий статус Донбасу в співпраці з «усім суспільством», повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні. Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії. Отже, ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України», – заявив Зеленський.

Він запевнив, що «ніколи не здасть Україну».

«Чи хочемо ми завершення війни та повернення всіх українських територій? Так. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватися на найвищому рівні. Це зустріч у «нормандському форматі». Чи могла вона відбутися найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона – найбільша страшилка останніх тижнів – «формула Штайнмаєра», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ця формула не передбачає визнання анексії Криму та відмову від Донбасу. За його словами, ця формула не передбачає і проведення виборів на Донбасі «завтра і під дулом кулеметів».

«Ця формула каже лише одне: коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться там за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось із чим погодилася Україна в Мінську», – розповів Зеленський.

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