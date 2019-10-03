Києву потрібен контроль кордону, Росія має вивести сили з Донбасу – США про «формулу Штайнмаєра»

У Посольстві США в Україні закликали Росію вивести свої сили з окупованого Донбасу та проявити політичну волю для відновлення контролю України над її міжнародним кордоном як умови для проведення чесних виборів у регіоні.

«Ми вітаємо прогрес у напрямку досягнення миру на сході України і закликаємо до відновлення контролю України над її міжнародним кордоном. Вільні та чесні вибори вимагають виведення очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань з території України, а також безпечного середовища. Щоб це відбулось, Росія повинна проявити політичну волю», – йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

Раніше у Європейському союзі висловили сподівання, що реалізація так званої «формули Штайнмаєра» приведе до імплементації Мінських домовленостей.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Президент Володимир Зеленський під час терміново скликаного брифінгу 1 жовтня заявив, що Україна погодилася провести місцеві вибори на Донбасі – але тільки за українським законодавством і лише після відведення військ і за умови відновлення Україною контролю над державним кордоном.

Підтримувані Росією бойовики після цього заявили, що контролю над кордоном Україна «не отримає», і додали, що як і коли проводити вибори – вирішуватимуть самі, а також закликали Зеленського не диктувати їм умови.

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися «в перший день після місцевих виборів» і завершитися лише «після всеосяжного політичного врегулювання».

Водночас перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.