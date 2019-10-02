ЄС про «формулу Штайнмаєра»: сподіваємося, що це приведе до імплементації Мінських домовленостей

Європейський союз сподівається, що реалізація так званої «формули Штайнмаєра» приведе до імплементації Мінських домовленостей, заявила речниця верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич у коментарі Радіо Свобода.

«Результат обговорення Тристоронньої контактної групи в Мінську вчора, включно із розглядом так званої «формули Штайнмаєра», це крок, який, ми сподіваємося, призведе до подальших дій на шляху до повної імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами. Це, зі свого боку, є ключовим для досягнення тривалого мирного вирішення конфлікту на сході України», – сказала Коціянчич.

Вона зазначила, що Європейський союз послідовно підтримує роботу «нормандської четвірки», Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ з їхніми намаганнями сприяти імплементації Мінських домовленостей.

«ЄС залишається твердим у повній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – додала Коціянчич.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України.

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «головою МЗС ДНР».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися «в перший день після місцевих виборів» і завершитися лише «після всеосяжного політичного врегулювання».

Водночас перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.