Речниця оприлюднила текст, який у Мінську підписав Кучма

Речниця представника України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Дарка Оліфер оприлюднила текст листа із підписом Леоніда Кучми, який містить так звану «формулу Штайнмаєра».

«Лист, який Леонід Кучма вчора підписав на адресу (представника ОБСЄ на переговорах у Мінську – ред.) Мартіна Сайдіка», – написала Оліфер і додала копію документа.

У ньому міститься такий текст: «Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією БДІПЛ ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей закон продовжує діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ у відповідності до усталеної практики дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ».

«Українська сторона приймає текст цієї формули», – так закінчує свій лист Леонід Кучма.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.