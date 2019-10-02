Тимошенко: «Батьківщина» вважає «формулу Штайнмаєра» неприпустимою для України

Партія «Батьківщина» вважає «формулу Штайнмаєра» неприпустимою для України. Про це заявила лідер політсили Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що підписання документу прямо загрожує національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

«Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода», – мовиться у заяві Тимошенко.

У центрі столиці України увечері 1 жовтня відбулися одразу дві вуличні акції, на яких присутні висловлювалися проти так званої «формули Штайнмаєра» й вимагали не продовжувати «капітуляцію». Спочатку праворадикальні і націоналістичні сили зібралися під стінами Офісу президента, де запалили фальшфаєри та тримали в руках великий транспарант із написом «Ні капітуляції!».

У той самий час на майдані Незалежності зібралося декілька сотень активістів, які з такими ж гаслами виступали проти ймовірних виборів в ОРДЛО, розведення сил та засобів і «капітуляції».

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.