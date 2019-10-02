У Запоріжжі пікетували СБУ з вимогою оприлюднити повний текст «формули Штайнмаєра»

В ніч на 2 жовтня під стінами управління СБУ у Запорізькій області відбувся пікет, учасники якого вимагали негайно оприлюднити документ підписаний в рамках трьохсторонньої контактної групи. Під час заходу активісти скандували «Ні капітуляції» та запалили фаєри, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

По завершенню мітингу звернення з відповідними вимогами учасники акції передали черговому працівнику СБУ.

«Саме сьогодні був підписаний «план Штайнмаєра», який передбачає проведення виборів в ОРДЛО, амністію повну терористам, тим людям з якими нам доводилось воювати за незалежність нашої держави… Ми, як націоналісти, розуміємо і вважаємо необхідність зберігати кордони нашої держави, ми не можемо пробачити ні Крим, ні втрату Донецької, Луганської областей, тому виступаємо з чіткою позицією, що Україна і українці не дозволять цим планам відбутися. Чому сьогодні вийшли під СБУ? Тому що ми довіряємо нашим інституціям державним – у нас є спеціальна служба, що займається збереженням національної безпеки України. І ми хочемо передати лист і звернутися з вимогами. Перше, негайно оприлюднити повний текст документу, підписаний Кучмою на зустрічі трьохсторонньої контактної групи. Друге, у випадку підписання угоди на умовах Росії вимагаємо відставки Міністра закордонних справ та уповноваженого в трьохсторонній контактній групі. Третє, порушити проти них кримінальне провадження», – повідомив під час мітингу його організатор Максим Зайченко.

У центрі столиці України увечері 1 жовтня відбулися одразу дві вуличні акції, на яких присутні висловлювалися проти так званої «формули Штайнмаєра» й вимагали не продовжувати «капітуляцію». Спочатку праворадикальні і націоналістичні сили зібралися під стінами Офісу президента, де запалили фальшфаєри та тримали в руках великий транспарант із написом «Ні капітуляції!».







У той самий час на майдані Незалежності зібралося декілька сотень активістів, які з такими ж гаслами виступали проти ймовірних виборів в ОРДЛО, розведення сил та засобів і «капітуляції».

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.