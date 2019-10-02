Радіо Свобода Daily: «Формулу Штайнмаєра» підписано. Чого очікувати далі?

У Мінську підписали «формулу Штайнмаєра»

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра», повідомив журналістам посередник на переговорах щодо врегулювання на Донбасі від ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Члени ТКГ і представники ОРДЛО листами на мою адресу підтвердили узгодження формули «Штаймаєра», – заявив Сайдік у Мінську 1 жовтня.

Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення їх спостерігачами від ОБСЄ.

Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.

Через підписання «Формули Штайнмаєра» в центрі столиці провели акцію протесту.

А п’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що погодившись на так звану «формулу Штайнмаєра», Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінських угод.

«Підписання формули російського походження – формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також легітимізацію окупованого Росією Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму», – йдеться у заяві Порошенка і його партії.

Донецький журналіст Станіслав Асєєв: третій день народження в неволі

Привітати з днем народження журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого утримують у неволі в окупованому Донецьку, привернути суспільну увагу до сотень ув’язнених в ОРДЛО українців та знайти шлях до їхнього звільнення – з цією метою провели спільну пресконференцію громадські активісти, правозахисники, колишні полонені та представники Радіо Свобода, для якого Васін писав статті з Донецька. Українці, позбавлені волі на окупованих територіях, перебувають в нелюдських, небезпечних для життя умовах, констатують вони, і лише потужний міжнародний тиск на Росію може наблизити їхнє звільнення, такої спільної думки дійшли учасники пресконференції.

Першого жовтня, у день народження Стаса Асєєва, фейсбук наповнений аватарками FreeAseyev на його підтримку – вони не лише про журналіста, вони про всіх заручників. Детальніше про справу Станіслава Асєєва читайте тут.

Прем'єр Гончарук заявляє про рекордні борги: віддамо кожну третю гривню

Кожна третя гривня у наступному році йтиме на погашення боргів держави Україна – таке попередження зробив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Багато років тому ці «рекордні борги», за словами голови уряду, «хтось понабирав». І прем’єр пообіцяв робити все, щоб вони, борги, скорочувалися, а «ми з вами» платили все-таки менше за них, зрештою.

Чи сильно вдарить по кишеням українців така кількість боргів? Читайте у тексті.

Олег Винник: «Чому їхати в Крим купатися можна, а виступати – ні?»

Український співак Олег Винник, який взяв участь у флешмобі #Всеммир, обурився тим, що не може поїхати до анексованого Росією Криму з концертом, тоді як багато українців продовжують їздити туди на відпочинок.

Про це він сказав під час пресконференції 1 жовтня, яку транслювала низка ЗМІ.

«Всі говорять, що Крим наш, але якщо туди поїде наш український артист і виступить для наших громадян, він ким буде? Зрадником? Якщо ми кричимо, що Крим наш, чому я не маю права туди поїхати і виступити? Мене там чекають, мене хочуть там бачити. Але я не маю права туди поїхати виступити. Це ж Крим, де живуть наші люди, вони-таки не окупанти. Чому ми купатися маємо право туди поїхати, а виступити –​ не маємо права?» – сказав Винник.

При цьому він вважає, що влада України повинна продовжувати боротьбу за повернення контролю над півостровом.

«Звичайно, Україна повинна продовжувати боротьбу за Крим. Я українець, я громадянин України, і Крим мій. І будь-яка людина, яка живе в Україні, скаже так», – зазначив Винник.

Сергій Лозниця про похорони Сталіна, втрачене кіно і Сенцова: «Тільки люди, у яких немає надії, зберігали себе»

Кінорежисер Сергій Лозниця, який на останньому Венеційському кінофестивалі представив фільм «Державні похорони» про прощання з радянським диктатором Йосипом Сталіним, днями став лауреатом Державної премії України імені Довженка.

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода режисер розповів, чому він зняв фільм про Сталіна, чи представить він свої фільми в Росії і для чого поспішає знімати картину за картиною.

МОН: стартував відбір полярників у 25-у експедицію​

Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України повідомляє про початок конкурсу з відбору команди полярників у 25-у Українську антарктичну експедицію (УАЕ) на 2020–2021 роки.

Документи приймають впродовж місяця – до 1 листопада.

«Ми знову шукаємо найкращих професіоналів і водночас романтиків, які проведуть цілий рік на станції «Академік Вернадський». Хочу зауважити, що до роботи 25-ї Української антарктичної експедиції 2020–2021 років буде прикуто надзвичайно багато уваги. Адже 2020-го спершу весь світ святкуватиме 200-ліття відкриття Антарктиди, а потім Україна відзначатиме першу чверть століття нашої станції», – сказав керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

У 25-у експедицію шукають 12 осіб: сімох науковців, лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка й системного адміністратора зв’язку. Вчені мають працювати за такими напрямами досліджень:

Геолого-геофізичні

Гідрометеорологічні та океанографічні

Геокосмічні

Біологічні

Загальні вимоги до кандидатів – відсутність хронічних захворювань та протипоказань до роботи в умовах Антарктиди, володіння іноземною мовою, неконфліктність і комунікабельність.

Не бійтеся змін!

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