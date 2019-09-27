Чому Винник підтримав російських колег, які їздять на окуповані Крим і Донбас? | НЬЮЗРУМ #149

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Чому Олег Винник підтримав своїх російських колег по цеху і єдиний з українських артистів приєднався до російського проекту «Всем мир»? Презентація нового Міністерства цифрової трансформації України – за участі президента Зеленського. Хто і як робитиме «державу в смартфоні»? Україна – в центрі американського внутрішньополітичного скандалу. Як в такій ситуації офіційному Києву зберегти допомогу і від обох партій США, і від Європи? – точка зору Віталія Портникова. І ще багато цікавого.

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