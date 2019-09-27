Ініціаторка російського флешмобу з Олегом Винником #Всеммир відповіла, чий Крим

Директорка російського гурту «Мир 519» Катерина Введенська, яка є однією з ініціаторок флешмобу #Всеммир, відповіла Радіо Свобода на запитання, чиїм вважає Крим.

«Кримським… Ми росіяни, українці, люди Криму – ми всі браття. В нас світ один, і ми про це співаємо в нашій пісні», – заявила Введенська.

На запитання, чому б російському бомонду заради миру не закликати вивести російське озброєння та військових із Донбасу і повернути анексований Крим, арт-менеджер відповіла так: «Ми вважаємо, що музика має бути поза політикою».

Введенська також заявила, що їй незручно перед єдиним українським учасником акції Олегом Винником.

«Ми, чесно кажучи, шоковані і нам щиро незручно перед Олегом, бо ми не очікували такої (переважно негативної в Україні – ред.) реакції. Ми звичайні люди, хочемо миру, бо в нас дуже багато друзів в Україні», – твердить Введенська.

За її словами, взяти участь у російській акції пропонували ще й гурту «Океан Ельзи», але в команді Святослава Вакарчука на цю пропозицію нічого не відповіли.

З російського боку підтримали флешмоб телеведучий Володимир Познер, композитор Ігор Крутой, співаки Валерія, Лінда, Дмитро Маліков, актори Пєвцов та Грішаєва тощо. Багато хто з них у березні 2014 року підписувався під колективним зверненням на підтримку позиції російського президента Володимира Путіна щодо України й Криму та фігурують у базі сайту «Миротворець» – переважно як порушники державного кордону України.