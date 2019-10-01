У Мінську проходить засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі

У столиці Білорусі Мінську 1 жовтня проходить засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі на сторінці у Twitter.

За підсумками попереднього засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 18 вересня спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

«Дорожню карту» про втілення так званої «формули Штайнмаєра» обговорювали на засіданні політичної підгрупи. Але про якесь рішення посол Сайдік не сказав, заявивши, що ТКГ працює за принципом консенсусу, і він не може коментувати позиції сторін.

Сторона сепаратистів на своїх інформаційних ресурсах 1 жовтня повідомляє, що порушуватиме в перебігу засідання ТКГ «питання організації обміну утримуваними і пошуку зниклих безвісти осіб».

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно. При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.