Якщо не йти на поступки, ми будемо в стані війни безкінечно – Фесенко про «формулу Штайнмаєра»

Гості програми «Ваша Свобода»: Євгенія Кравчук, народний депутат України («Слуга народу»); Володимир Фесенко, політолог

«Формула Штайнмаєра» – це не закон, це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який будуть голосувати, і який буде винесено на публічне обговорення. Про це заявив у фейсбуці помічник президента України Зеленського Андрій Єрмак. При цьому, Єрмак наголосив вже в інтерв’ю інтернет-виданню «Лівий берег», що особливий статус «ЛДНР» не є предметом переговорів ані в Мінську, ані в «нормандському форматі». «Вибори на непідконтрольних тимчасово Україні територіях розглядаються тільки відповідно до законів України. Винятково», – зазначив Андрій Єрмак.

Олександр Лащенко: Пане Фесенко, ви були присутні на зустрічі з представником президента Зеленського Андрієм Єрмаком. Можете прокоментувати аргументацію пана Єрмака?

Володимир Фесенко: Там було більше активістів, зокрема, які брали участь у протестній акції проти цієї «формули». Такий дуже складний діалог людей, які беруть безпосередньо участь в переговорах, з тими, хто протестує проти будь-яких домовленостей з Росією, потрібен.

«Зради» ще немає точно

В експертів і журналістів інші питання – не стільки критика, скільки намагання зрозуміти, як зараз відбуваються переговори, яким чином далі відбуватимуться. Зокрема після того, як на останньому раунді переговорів у Мінську українська делегація проявила достатньо жорстку, принципову позицію, коли саме ця «формула» може бути застосована. Доволі жорстка реакція Кремля на це – ознака того, що все нормально, нічого страшного не відбулося, переговори продовжуються.

Єрмак не казав про дату виборів. Він більше розповідав про нюанси і зміст так званої «формули Штайнмаєра» і про те, як відбувалися переговори, починаючи з 2 вересня, коли в загальному вигляді текст цієї «формули» сформулювали. Він наголошував на тому, що важливий результат. Дуже складний переговорний процес. І не можна іноді зайвими словами зривати його. «Зради» ще немає точно.

– Пані Кравчук, що додасте?

На сьогодні у Верховній Раді ніяких «особливих статусів» не розглядається

Євгенія Кравчук: Уточнення умов, за яких можуть відбутися ці демократичні вибори на територіях, які нині є окупованими... Це після виведення збройних формувань. Це позиція президента. Це не може бути під дулом автоматів. І це має відбутися за участі української ЦВК, українських партій, які могли би там повноцінно агітувати, за участі українських журналістів, іноземних спостерігачів. Не можна провести щось схоже на вибори, а потім назвати це результатом вільного волевиявлення.

(Повна версія програми)

Дуже важливо набратися терпіння. Бо вже переговорна група, президент Зеленський показали, що результати є. Наступні кроки, які теж дуже важливі – це обмін «всіх на всіх». Зараз йде уточнення списків, уточнення прізвищ. Понад 80 осіб, які на території окупованого Криму залишаються, в Російській Федерації, і 211.. у «підвалах» фактично. Безпекове питання якраз на першому місці. І не можна це поза контекстом розглядати. Для нас важливо і безпека, і збереження унітарності держави.

Крим – це наступний етап. Він дуже складний. На сьогодні у Верховній Раді ніяких «особливих статусів» не розглядається.

– Пане Фесенко, поясніть нашим слухачам і глядачам, що таке «формула Штайнмаєра», яку обговорюють в контексті «нормандської четвірки» зараз?

Росіяни висмикують текст цієї «формули» з загального контексту переговорів

Володимир Фесенко: Йдеться про взаємозв’язок між процесом місцевих виборів на Донбасі за українським законом і надання так званого «особливого статусу». У нас це називається закон «Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей». «Формула» дуже проста. Коли проводяться вибори, то на час завершення виборчого процесу попередньо проголошується «особливий статус» для ОРДЛО, а остаточно він може бути проголошений тільки на підставі оголошення місії ОБСЄ, що вибори відбулися і пройшли за високими, демократичним стандартами.

Росіяни висмикують текст цієї «формули» з загального контексту переговорів. Вони хочуть це окремо розглядати. Ця «формула» свого часу пропонувалася, як компроміс з боку Штайнмаєра в рамках так званої дорожньої карти імплементації, реалізації Мінських угод.



На жаль, коли підписували другу Мінську угоду, пункт про передачу неконтрольованих ділянок українсько-російських кордону в ОРДЛО був записаний останнім – після виборів. Українська сторона вже декілька років намагається виправити цю проблему.

Пропонувалася ідея, щоб на час виборів передати контроль над неконтрольованими ділянками представникам миротворчої місії. Кордон треба контролювати! І треба узгодити, що «особливий статус» надається не «ЛНР» і «ДНР», а територіям.

Все це може і є предметом переговорів. Там не йдеться про «автономний статус», а тільки про «особливий статус». Росіяни розуміють «особливий статус», як статус для так званих «ЛНР», «ДНР». Українська позиція категорично інша – йдеться про території, як вони будуть інтегруватися в склад України.

Якщо наполягати, що «жодних поступок», тоді ми залишимося в стані війни безкінечно



Це було погоджено попереднім президентом в Мінських угодах. Це була формула компромісу. Іншої формули компромісу на даний момент немає. Якщо наполягати, що «жодних поступок», тоді ми залишимося в стані війни безкінечно. Питання амністії було зафіксовано ще в перших Мінських угодах, крім тих, хто скоїв воєнні і важкі злочини. Питання амністії теж прив’язане до закінчення бойових дій. Не може бути амністії, поки тривають військові дії.

Зараз обговорюють питання, пов’язані з безпекою. Треба завершити відведення військ на районі Станиці Луганської. Другий етап – це Петрівське і Золоте. А потім можна домовлятися, теж з певними етапами, про відведення військ вздовж всієї лінії зіткнення.

Якщо ми відмовляємося від своєї території, в даному випадку від Донецької і Луганської областей, які зараз окуповані, і населення, то мені казали російські експерти: якщо вам Донбас не потрібен, навіщо вам Крим? Далі виникнуть питання: навіщо вам Харків, Одеса і так далі? Абсолютна більшість українців, за даними соцопитувань, категорично проти такого сценарію. Боротися треба за ці території і за людей. Треба шукати різні варіанти, навіть якщо і невеличкі є «вікна можливостей». Зараз є головний шлях – політико-дипломатичний шлях.

– Пані Кравчук, уявімо собі, якщо допустять українські партії повноцінні, буде ЦВК там працювати, як і належить, українські медіа, спостерігачі... До речі, проблема переселенців, щоб вони могли взяти участь у цих виборах. На ваш погляд, що треба зробити у цьому плані?

Євгенія Кравчук: Влада зацікавлена у відновленні інфраструктури Донбасу. 29-30 жовтня у Маріуполі планується великий дводенний форум за участі президента, прем’єр-міністра. Будуть великі західні, європейські інвестори, будуть презентовані певні інвестиційні проекти. Вже певні сигнали для жителів Донбасу є. Маріуполь називають фактично островом – немає нормального автомобільного сполучення. Траса Запоріжжя-Маріуполь, яка планували відкрити у 2022 році, вже фактично завершена. 7 кілометрів залишається.

До кінця жовтня ми презентуємо концепцію інформаційної стратегії

На другий день буде форум, який стосується інформаційної безпеки та інформаційної реінтеграції. До кінця жовтня ми презентуємо концепцію інформаційної стратегії. Це складається з технічної частини і контентної. Зараз пропрацьовуємо, щоб можна було ретранслювати, бо там дійсно блокується сигнал. Ми можемо обходити ці обмеження через інтернет-мовлення. І також мовлення у тому числі на окупований Крим російськомовне.

У Зеленського зараз такий досить амбітний план і період, і важкі переговори. Сьогодні якраз починається візит до США. Це неофіційний візит Володимира Зеленського, але який проходитиме в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Буде зустріч двостороння з президентом США. У своїй промові президент торкатиметься конфлікту, війни на Донбасі і окупованого Криму. Він (президент – ред.) стимулює працювати ще швидше у досягненні результатів.

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