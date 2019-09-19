Кремль: відмова України підписувати «формулу Штайнмаєра» не відповідає домовленостям

Відмова України підписувати «формулу Штайнмаєра» не відповідає попереднім домовленостям, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Раніше всі погодилися з «формулою Штаймаєра» і які-небудь умови при цьому не висувалися. Тобто вона не була обумовлена чимось. Зараз українська сторона змінила свою позицію», – сказав Пєсков.

Він заявив, що роботу необхідно продовжувати.

«Та наскільки може робота продовжуватися в умовах зміни позиції – ми поки не можемо сказати… Проте в будь-якому випадку це не сприяє швидкому просуванню», – зазначив Пєсков.

Речник зазначив, що ситуація з відмовою від «формули Штайнмаєра» доводить правоту позиції Путіна: «що зустріч заради зустрічі навряд чи може бути результативною, і для того, щоб зібратися, спочатку потрібно зробити велику підготовчу роботу».

18 вересня за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов стверджував, що Україна відмовилася підписати «формулу Штайнмаєра».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.