Для влади Зеленського визначено дві «червоні лінії» щодо Донбасу (огляд преси)

Україні нав’язують території, що повністю контролюються Росією. В економічному, військовому й політичному сенсі. Власниками всіх стратегічних підприємств в окупованих районах є росіяни, стверджує експерт «Газети по-українськи» Дмитро Снєгирьов. Він інформує, що нещодавно відібрали завод «Сілур» у Харцизьку. Посадили до в’язниці українського співвласника Алчевського меткомбінату – і підприємство повністю перейшло до росіян. Залізниці в ОРДЛО об’єднали, ними керує громадянин Росії. Кремль не приховує, що інтегрує промисловість окупованого Донбасу у своє економічне поле. Жодних надходжень до українського бюджету не буде, стверджує експерт. Доки Київ думає над підтримкою Римського статуту й покаранням воєнних злочинців, Росія роздає свої паспорти. Заяви подали вже 60 тисяч українців з окупованих районів, 13 тисяч – отримали. Росія в будь-який момент заявить про утиски російських громадян і отримає привід для воєнного втручання. А ще Росія планує провести перепис населення в ОРДЛО. Експерт вважає, що надання окупованим районам особливого статусу не зупинить війну.

Президент Володимир Зеленський відправився з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Важливо, як зазначає газета «День», що в рамках поїздки на полях саміту нарешті відбудеться довгоочікувана зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Це не державний візит і прийняття в Білому домі, однак це можливість налагодити особистий контакт, який дозволить домовитися про наступну зустріч. А також – окреслити низку важливих двосторонніх питань і обговорити ситуацію з врегулювання ситуації на сході України. Головне, варто пам’ятати, що на сході країни асиметричний конфлікт, де Росія є набагато сильнішою стороною, і по кожному пункту у неї існує кілька альтернативних рішень, наголошує експерт газети із зовнішньої політики Олена Снігир. «Формула Штайнмаєра», як її прописує Росія, передбачає, що саме Москва контролюватиме проведення виборів, і в кінцевому рахунку це призведе до легалізації цих кримінальних суб’єктів у правовому полі України. Перша червона лінія – не підписувати план вигідний Москві. Друга червона лінія – ні в якому разі не сідати зі злочинцями із так званих «ЛНР» і «ДНР» за стіл переговорів. Позиція попередньою влади у цьому напрямку була досить чіткою, і навіть західні партнери України погодилися, що для виборів має бути безпекове середовище. Докладніше йдеться в статті «Донбас: «червоні лінії».

Зустріч двох президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що має відбутися цього тижня в США, має всі шанси пройти в шлейфі скандалу, який гучно розгорівся останніми днями. Хоча тихо тліти почав ще кілька місяців тому, зазначає газета «Україна молода». Американські ЗМІ вже відкрито пишуть, що в боротьбу за владу Трамп намагається втягнути Україну і намагається змусити Зеленського втрутитися у вибори, в президентську кампанію США в 2020 році, запустивши розслідування проти головного кандидата від демократів Джо Байдена. Трамп не просто вимагає від України допомоги в президентській кампанії, він використовує американську військову допомогу, якої країна конче потребує, для шантажу, – наголошують американські ЗМІ. Тож очевидно, що для президента Зеленського поїздка до Нью-Йорка буде дуже непростою: на нього чекає не тільки складна розмова з Дональдом Трампом (якщо останній не передумає і не скасує зустріч), а й з американськими журналістами, де доведеться добряче міркувати над відповідями, зважуючи кожне сказане слово. На цьому видання наголошує в статті «Українське полювання на відьом».

«Борги олігарха можуть знову сплатити українці» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» пише, що влада шукає компроміс з Ігорем Коломойським щодо «Приватбанку», який раніше належав йому й був націоналізований. Видання зазначає, що влада може списати борг олігарха, але це мільярди гривень. Із держбюджету доведеться виділити гроші, які закривають непогашені кредити Коломойського. Заплатить за це населення. Це найнесправедливіше, але найбільш імовірне рішення, констатує газета.