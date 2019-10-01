Посол Безсмертний оприлюднив «формулу Штайнмаєра»: «підписувати неприпустимо»

Колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, посол Роман Безсмертний оприлюднив 1 жовтня проєкт документу, який, за його словами, може лягти на стіл лідерам держав «нормандського формату».

«Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав «нормандського формату» і подається як так звана «формула Штайнмайєра». Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість схвалення подібного документу, а тим більше підписання», – написав дипломат у фейсбуці.

В оприлюдненому Безсмертним тексті, складеному російською мовою, йдеться, що «цей закон (що передбачає особливий статус окремих районівДонецької та Луганської областей – ред.) набирає чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у згаданих вище районах».

Як ідеться в проєкті, цей закон продовжить «діяти на постійній основі», «якщо в підсумковій доповіді БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) ОБСЄ буде зроблений висновок про відповідність усталеній практиці БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства».

За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 18 вересня спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

«Дорожню карту» про втілення так званої «формули Штайнмаєра» обговорювали на засіданні політичної підгрупи. Але про якесь рішення посол Сайдік не сказав, заявивши, що ТКГ працює за принципом консенсусу, і він не може коментувати позиції сторін.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.