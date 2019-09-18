Замість Безсмертного – Резніков: Зеленський призначив представника у політичній підгрупі ТКГ

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, йдеться в тексті указу від 18 вересня.

Олексій Резніков – юрист за освітою, у його політичній біографії – робота заступником голови КМДА і секретарем Київради.

13 серпня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Безсмертний казав, що це сталося через несприйняття його позицій щодо врегулювання ситуації на сході України Офісом президента і самим Володимиром Зеленським.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.