Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Вересень 2019, Київ 16:12
Новини | Політика

Замість Безсмертного – Резніков: Зеленський призначив представника у політичній підгрупі ТКГ

Олексій Резніков

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, йдеться в тексті указу від 18 вересня.

Олексій Резніков – юрист за освітою, у його політичній біографії – робота заступником голови КМДА і секретарем Київради.

/**/ /**/ /**/ Представник України в ТКГ Леонід Кучма
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У Мінську відбудеться засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі

13 серпня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Безсмертний казав, що це сталося через несприйняття його позицій щодо врегулювання ситуації на сході України Офісом президента і самим Володимиром Зеленським.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG