На переговорах щодо Донбасу в Мінську знайшли заміну Безсмертному

У політичний підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк, повідомив посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік, передає кореспондент Радіо Свобода.

Політична група сьогодні продовжувала обговорювати так звану «формулу Штайнмаєра», можливу амністію та проведення місцевих і виборів в ОРДЛО, але без результатів.

Валерій Гребенюк був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве. У 2014 році призначений дипломатичним радником Служби безпеки України.

13 серпня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Причина звільнення в документі не була вказана.

Сам Роман Безсмертний, який дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, пізніше пояснив, що це сталося через несприйняття його позицій щодо врегулювання ситуації на сході України Офісом президента і самим Володимиром Зеленським. В офісі президента заявили, що звільнення пов’язане із формуванням більш ефективної команди у групі переговорників.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.