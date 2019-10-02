ОПЗЖ вітає узгодження «формули Штайнмаєра»

Партія «Опозиційна платформа – За життя» привітала узгодження на переговорах у Мінську так званої «формули Штайнмаєра», назвавши це «великим кроком до миру і демонстрацією рішучості президента України Володимира Зеленського припинити кривавий конфлікт на Донбасі».

«Досягнення домовленостей щодо розведення сил, узгодження підходів до організації виборчого процесу на Донбасі на підставі пропозицій європейських країн-гарантів, відомих як «формула Штайнмайера», – це те, чого чекала Україна з 2016 року. Але не могла отримати через безвідповідальність і політичний егоїзм минулого керівництва України», – ідеться в заяві партії «Опозиційна платформа – За життя».

Раніше в угрупованні «ДНР» назвали підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу».

П’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що погодившись на так звану «формулу Штайнмаєра», Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінських угод.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.