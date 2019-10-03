Уряд Німеччини назвав умову, коли мінські угоди вважатимуть виконаними

Уряд Німеччини вітає погодження Тристоронньою контактною групою «формули Штайнмаєра» і заявляє, що мінські угоди будуть вважатися виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих нині територіях Луганщини і Донеччини.

«На думку уряду Німеччини, мінські угоди залишаються дорожньою картою для політичного вирішення ситуації на сході України. Погодити «формулу Штайнмаєра» було важливим кроком для Тристоронньої контактної групи. Тепер настав час імплементувати інші пункти мінських угод. На нашу думку, Мінські угоди не вважатимуться виконаними, поки повний територіальний суверенітет і цілісність України не будуть відновлені у Луганському і Донецькому регіонах», – повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини у відповідь на запит Радіо Свобода.

Читайте також: Що таке «формула Штайнмаєра» і чи капітулював Зеленський перед Москвою?

Раніше у Європейському союзі висловили сподівання, що реалізація так званої «формули Штайнмаєра» приведе до імплементації Мінських домовленостей.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Президент Володимир Зеленський під час терміново скликаного брифінгу 1 жовтня заявив, що Україна погодилася провести місцеві вибори на Донбасі – але тільки за українським законодавством і лише після відведення військ і за умови відновлення Україною контролю над державним кордоном.

Підтримувані Росією бойовики після цього заявили, що контролю над кордоном Україна «не отримає», і додали, що як і коли проводити вибори – вирішуватимуть самі, а також закликали Зеленського не диктувати їм умови.

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися «в перший день після місцевих виборів» і завершитися лише «після всеосяжного політичного врегулювання».

Водночас перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.