Британія привітала підписання «формули Штайнмаєра»

Велика Британія вітає підписання «формули Штайнмаєра» і вважає його «обнадійливим кроком у напрямку досягнення миру на сході України». Заяву державного міністра з питань Європи та Америки Крістофера Пінчера оприлюднило міністерство закордонних справ Сполученого королівства 2 жовтня.

«Я вітаю цей обнадійливий крок у напрямку досягнення миру на сході України та явну прихильність президента Зеленського у пошуку дипломатичного рішення», – заявив Пінчер.

Він наголосив, що Лондон поділяє позицію народу України, що вибори на окупованих територіях мають відбуватися «лише за належних умов».

«Вони включають всебічне припинення вогню, виведення іноземних військ та безперешкодний доступ для міжнародних спостерігачів за виборами та ЗМІ. Тепер Росія повинна зіграти свою роль у припиненні конфлікту, негайно припинивши свою підтримку сепаратистам та дотримуючись зобов’язань, визначених Мінськими угодами», – мовиться у заяві міністра.

Раніше у ЄС висловили сподівання, що реалізація так званої «формули Штайнмаєра» приведе до імплементації Мінських домовленостей.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України.

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «головою МЗС ДНР».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися «в перший день після місцевих виборів» і завершитися лише «після всеосяжного політичного врегулювання».

Водночас перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.