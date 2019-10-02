Кілька тисяч людей мітингують під стінами Офісу президента України

Кілька тисяч людей мітингують ввечері середи під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції» вирушили колоною з майдану Незалежності.

Причиною протесту стала незгода з погодженням напередодні у Мінську так званої «формули Штайнмаєра».

Інформації про правопорушення немає.

Аналогічні акції протесту сьогодні пройшли у кількох великих містах України, зокрема в Запоріжжі, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Маріуполі.

1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України.

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «головою МЗС ДНР».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.